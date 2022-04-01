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«Ленфильм» создаст игровой сериал о русских художниках

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lenfilm.ru

«Ленфильм» совместно с компанией Continental New Media будет работать над художественным игровым сериалом «Арт и факт», посвященным русским художникам, пишет ТАСС. Композитором сериала выступит Игорь Корнелюк, а режиссером — клипмейкер Олег Гусев.

»[Сериал] состоит из шести серий фильмов-новелл о великих живописцах, которые составили славу России. В основе сюжета каждой новеллы история создания одной картины: «Тройка» Василия Петрова, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина и Константина Савицкого, «Демон поверженный» Михаила Врубеля, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина, «Призраки» Виктора Борисова-Мусатова, «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке» Ореста Кипренского», — рассказали в пресс-службе киностудии.

Сценарий к проекту написала Инга Ильм, каждая серия будет создаваться в разном жанре: комедия, трагедия, триллер, детектив, драма и мистическая драма. Авторы хотели бы задействовать в проекте таких актеров, как Владимир Машков, Ирина Горбачева, Антон Лапенко, Юлия Снигирь и Евгений Стычкин.

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