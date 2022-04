Майли Сайрус выпустила первый в истории концертный альбом с песнями, выбранными фанатами

29-летняя певица Майли Сайрус впервые в истории выпустила концертный альбом с композициями, которые выбрали фанаты. Об этом сообщает People.

Пластинка под названием «Attention: Miley Live» включает новые песни, такие как «Attention» и «You», а также более ранние треки «We Can't Stop», «Where Is My Mind» и другие. Помимо собственных композиций, Сайрус включила в альбом и каверы на популярных исполнителей.

Ранее она выступала с хитом «Heart of Glass» певицы Blondie, который также попал в список песен с пластинки.