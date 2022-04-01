Вернувшаяся в соцсети Бритни Спирс снова показала себя в купальнике

Певица Бритни Спирс некоторое время назад вернулась в социальные сети после недолгого перерыва и снова демонстрирует откровенные кадры.

Так, в одном из новых постов 40-летняя артистка позирует перед камерой в розовом купальнике спиной к зрителю. «Догадайтесь, кто я», — подписала снимок она.

Кроме того, Спирс намекнула на отношения с бывшими избранниками. «Иисус позвонил мне вчера и сказал: дитя мое, твоя мама писала книгу, когда ты была нужна ей, и все ради славы и внимания. Твой бывший делал так же — он выпустил первый альбом, пользуясь твоим именем и сказав, что ты его опорочила», — написала она.

Предположительно, Спирс имеет в виду альбом Justified Джастина Тимберлейка, не скрывавшего, что песня Cry Me A River с этого альбома была об их разрыве.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс впервые за шесть лет пишет новые песни.