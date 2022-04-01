Картину художницы Лукомской за полмиллиона украли из гостиницы

Картину художницы Наталии Лукомской стоимостью полмиллиона рублей украли с выставки в гостинице «Космос», передает mk.ru со ссылкой на сообщение УВД по СВАО.

В полицию обратилась сама художница. Она рассказала, что картину «Любовь» из серии «Вера. Надежда. Любовь» похитили неизвестные, попавшие на камеры видеонаблюдения.

Работу нашли сотрудники ОМВД по району Алексеевский г. Москвы, через три недели после инцидента задержавшие похитителей. Выяснилось, что полотно украли два случайных посетителя, позже попытавшиеся продать картину. По их словам, они случайно оказались на выставке, расположенной на одном из этажей гостиницы, и украли ее в шутку.

Не найдя покупателей, один из мужчин принес картину домой, где она и пролежала все это время.

Украденное полотно пока осталось в полиции, его точную стоимость назовет экспертиза. Из-за обязательных следственных процедур художница не смогла увезти триптих на свою выставку в Дубай.

Ранее сообщалось, что неизвестный рисунок Матисса нашли в куче мусора.