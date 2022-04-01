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BadComedian усомнился в возможности показа своих YouTube-обзоров в кинотеатрах

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А поговорить/YouTube

В российских кинотеатрах начнут показывать видео YouTube-блогеров, которые лишились монетизации на платформе. В беседе с «Газетой.Ru» блогер Евгений «BadComedian» Баженов прокомментировал возможность появления своих роликов на большом экране. Он напомнил, что снимает обзоры на российские и зарубежные картины, а такой формат вряд ли подойдет для показа в кинотеатрах.

«У меня обзоры и я просто не вижу себя рядом с кинотеатрами где-то. Это надо специально снимать такой контент, то есть это непросто. Надо долго снимать, качественно подойти. У меня, я считаю, есть обзор, который можно было бы показать, но это не каждый обзор. Это очень тяжело и затратно делать», — пояснил он.

Баженов добавил, что не стоит иронизировать над подобной идеей, поскольку из-за отмены показов зарубежных премьер российским кинотеатрам приходится непросто.

«Кинотеатрам сейчас приходится худо, это попытка хоть как-то нивелировать исход западного кино. У нас на YouTube есть контент, который многие снимают на очень высоком уровне. Я думаю, что в теории некоторые люди могут пойти. Вопрос в том что это будет. Если еще и сами авторы будут присутствовать, еще какие-то такие приколы придумают, то, возможно, кинотеатрам это поможет. Можно, конечно, посмеяться, но сложно их винить в этом», — заключил он.

Проект «Видеоблогеры в кино» стартует 4 апреля в кинотеатрах сети «Каро». Первым участником нового формата станет YouTube-канал «Чикен Карри», который представит выпуск комедийного ролплей-шоу «Подземелья Чикен Карри» на большом экране.

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