Ингеборга Дапкунайте сообщила об отъезде из России

Актриса Ингеборга Дапкунайте сообщила о своем отъезде из России. Об этом она заявила в интервью LTR.

По словам актрисы, она покинула Россию «давно» и сейчас находится в Брюсселе.

«Я давно уехала из России <...> И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама», — рассказала Дапкунайте.

Она также выступила против бойкота российских артистов за рубежом.

«Мы не можем вести себя так, как будто мы нянька для публики, ей не 5 лет. <...> Зрители сами решают, что смотреть, а что нет», — пояснила свою позицию актриса.

Ранее сообщалось, что российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников уехал в Париж после снятия судимости в России. До этого стало известно об отъезде из России актрисы Чулпан Хаматовой, она уехала в Латвию и уволилась из московского театра «Современник».