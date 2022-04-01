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В Европе учрежден год украинской культуры

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Global Look Press

Совет Европы учредил Европейский год украинской культуры. Ранее это предложила сделать Италия. В рамках проекта Украине будет предоставлена помощь для сохранения и развития культурной отрасли и поддержки ее представителей, передает РИА «Новости», ссылаясь на Министерство культуры Италии.

«Украина получит необходимую помощь для реагирования на угрозы ее культурному наследию и его сохранения с помощью всех возможных технических и правовых инструментов, предлагаемых конвенциями в сфере культуры», — сказано в сообщении.

В Минкульте отметили, что в сотрудничестве с основными международными организациями будет создан план развития возможностей, необходимые «для обеспечения сохранности движимого, недвижимого и нематериального культурного наследия».

«Художники, интеллектуалы, ученые и творческие работники Украины получат поддержку через программы культурного сотрудничества. Украинские беженцы также получат помощь в рамках межкультурного диалога», — говорится в заявлении.

В ведомстве также указали, что будут поддерживаться инициативы, которые нужны для проведения Европейского года украинской культуры, с участием украинских беженцев.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал ЮНЕСКО исключить Россию из организации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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