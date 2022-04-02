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Министр культуры Любимова: актриса Яковлева «покорила миллионы сердец»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала смерть российской актрисы Александры Яковлевой, заявив, что та была образцом искренности для своего зрителя. Ее цитирует РИА «Новости».

«Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания. Каждая ее работа — истинный образец самоотдачи и искренности», — заявила Любимова.

По ее словам, актриса была многогранным талантом и яркой индивидуальностью, а также была несказанно предана своему делу, что и сделало ее одной из самых востребованных артисток своего времени.

Любимова также выразила глубокие соболезнования родным и близким Яковлевой.

1 апреля не стало российской актрисы Александры Яковлевой. Артистка, известная по фильмам «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим, скончалась на 65-м году жизни жизни. Творческий путь Яковлевой — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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