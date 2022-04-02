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Майли Сайрус заразилась коронавирусом

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Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP

Певица Майли Сайрус сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат и она пропустит выступление на благотворительном вечере фонда Стивена Тайлера Janie's Fund («Фонд Дженни»), который он создал в помощь девушкам, пострадавшим от жестокого обращения, пишет Daily Mail.

Она отметила, что расстроена тем, что ей придется пропустить вечер, но при этом добавила, что, несмотря на то, что заразилась коронавирусом, «это стоило того». Звезда провела турне по Аргентине, Бразилии, Колумбии, Чили.

«Путешествуя по миру, играя для 100 000 человек за ночь и встречаясь с сотнями фанатов в день, шансы заболеть COVID-19 довольно высоки», — заявила певица.

Сайрус сообщила, что чувствует себя хорошо, и попросила поклонников не волноваться за нее.

Ранее стало известно, что участник кей-поп-группы BTS Чонгук заболел COVID-19.

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