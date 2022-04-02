Московский драматический театр «Сфера» выступил против объединения с театром «Эрмитаж». Об этом сообщается в опубликованном на сайте «Сферы» письме.

«Данное решение является необдуманным и разрушительным не только для театра с уникальной историей и сценой, но и для всей театральной Москвы», — говорится в сообщении.

29 марта Департамент культуры Москвы принял решение о присоединении театра «Сфера» к «Эрмитажу». В театре отметили, что с этого момента «Сфера» фактически прекратит свое существование как самостоятельная театральная единица.

Как отмечают авторы письма, слияние театров перечеркнет многолетний труд народной артистки России Екатерины Еланской, которая, создавая новое театральное пространство, отказалась от традиционной «коробки» сцены и разделения на сцену и зал, а вместо них подчеркнула объединяющую актеров и зрителей «сферу общения».

Московский театр «Эрмитаж» работает под этим названием с 1987 года. Театр «Сфера» был создан в 1981 году.