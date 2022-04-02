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Создатель «Ласкового мая» Разин пожелал подписчикам счастья и уехал в США

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razin_andrei_lm/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Создатель группы «Ласковый май», продюсер Андрей Разин распродал недвижимость в России и эмигрировал в США. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на соцсети продюсера.

«Хочу попрощаться с моими подписчиками… В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май — 2». Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», — написал Разин.

Продюсер пояснил, что решение уехать связано с «его творчеством и семейными делами».

«Будьте счастливы. Берегите себя и свои семьи», — подчеркнул он.

Ранее аналогичное решение приняли актриса Ингеборга Дапкунайте, российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников и артистка Чулпан Хаматова.

До этого уехавший из Росси рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин) заявил, что его песни больше не будут доступны на российских стриминговых сервисах.

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