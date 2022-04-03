Большой театр в апреле сыграет спектакль для беженцев с Украины

Государственный академический Большой театр России в апреле пригласит эвакуированных жителей ЛНР, ДНР и Украины на балетный спектакль «Дон Кихот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.

2 апреля Большой театр спектаклем «Спартак» открыл акцию «Открытый занавес», организованную Министерством культуры России. Ключевыми целями акции являются поддержка российского зрителя, тех, кто помогает армии, и помощь эвакуированным из Донбасса. В рамках акции «Открытый занавес» российские театры покажут спектакли и проведут мероприятия для самых разных зрителей, в том числе для членов молодежных, волонтерских и ветеранских организаций, многодетных семей, а также жителей ЛНР и ДНР. Театр направит сбор от балета «Спартак» семьям погибших во время спецоперации на Украине.

«В апреле мы покажем спектакль Большого театра, это тоже будет балетный спектакль - «Дон Кихот», на который мы постараемся собрать в зале беженцев с Украины, всех тех, кто находится в Москве, Московской области, близлежащих областях», — сказал Урин перед началом спектакля.

Ранее сообщалось, что солисты Большого театра выступили на Урале с победителями детского конкурса.