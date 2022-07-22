Галкин отвез Пугачеву к Вайкуле в Латвии

Юморист Максим Галкин поделился в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) видеороликом, на котором показал, что едет на автомобиле с певицей Аллой Пугачевой.

Как рассказал шоумен, они с супругой отправились в гости к Лайме Вайкуле, с которой семья дружит уже долгое время. «Вот, едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит», — говорит Галкин в кадре, пока Пугачева просит его «заснять красиво».

Возлюбленные уже несколько недель находятся в Латвии. Сначала в Юрмалу отправилась Примадонна с детьми, а после к ней присоединился супруг. Сейчас Галкин проводит выступления за границей.

Ранее Галкин опубликовал скриншот комментария подписчицы, которая потребовала у юмориста «вернуть» в Россию Пугачеву. Мужа артистки возмутило такое высказывание.