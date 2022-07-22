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Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда

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DC Films

32-летняя актриса Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, звезда «Отряда самоубийц» получила $12,5 млн гонорара за съемки в фильме «Барби», премьера киноленты запланирована на 21 июня 2023 года. При этом сюжет картины пока не раскрывается.

За свою прошлую работу в фильме «Хищные птицы» Робби заработала $10 млн, она сыграла популярную злодейку из комиксов, возлюбленную Джокера по имени Харли Квинн. При этом вторую строчку рейтинга заняла 18-летняя актриса Милли Бобби Браун. Она также может получить $10 млн за участие в фильме «Энола Холмс 2» о сестре знаменитого детектива из романов Артура Конан Дойла.

Ранее фильм «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом за 110-летнюю историю студии Paramount

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