Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ницца» заплатит «Локомотиву» за переход полузащитника Бека-Бека... 14:43
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Финляндии 14:42
Датская блогер зарабатывает на беременных фото на OnlyFans 14:41
В Херсоне приостановил работу гуманитарный центр «Единой России» 14:37
Московская студентка обвинила знакомого в шантаже из-за ее... 14:36
Продюсер Шатунова рассказал о травмах певца из-за ненависти... 14:35
ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять игрока... 14:34
Volkswagen готовит к продаже завод в Калуге 14:33
Шакира увезла детей в Мексику после расставания с Пике 14:33
В Банке России сообщили о снижении выявления фальшивых... 14:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Не для слабонервных»: Нюша показала, как восстанавливает здоровье после беременности

close
100%
@nyusha_nyusha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Нюша показала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), как проходит процедуры по восстановлению кожи живота после второй беременности. Исполнительница напомнила, что во время вынашивания ребенка у нее сильно округлился живот.

«Вот она, зона растяжек. Зрелище не для слабонервных. Помните меня, беременную? Очень большой был животик», — посетовала Нюша.

Певица считает, что кожа на животе уже «классно» подтянулась, однако на теле остались растяжки. Нюша подчеркнула, что будет работать над решением этой проблемы. По словам исполнительницы, она проходила через подобные процедуры и после первых родов.

Исполнительница вместе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, растит двоих общих детей: их дочери Симбе-Серафиме три года, а сыну Сафрону шесть месяцев. От предыдущего брака у супруга певицы есть двое мальчиков, они часто проводят время с отцом и его семьей. Нюша говорила, что смогла подружиться с Матвеем и Мироном.

Ранее Нюша рассказала, как боролась с ночными «зажорами».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+