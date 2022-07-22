В Сочи пройдет музыкально-астрономический фестиваль

С 12 по 14 августа на горнолыжном курорте Сочи пройдет музыкально-астрономический фестиваль. Об этом сообщает kp.ru.

В рамках фестиваля участники смогут послушать выступления артистов и полюбоваться на звезды в телескоп. Также на мероприятии пройдут кинопоказы.

«Несколько оборудованных площадок расположены на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Здесь можно разместиться в палаточном лагере или поставить свою палатку на специальное оборудованное место», — рассказали организаторы фестиваля.

Ранее сообщалось, что в августе на промышленных предприятиях в Москве пройдут спектакли и концерты. На заводах выступят актер Евгений Миронов и музыкант Игорь Бутман. Зрители увидят такие постановки, как «Игроки» и «Двое на качелях».