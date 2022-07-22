Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ницца» заплатит «Локомотиву» за переход полузащитника Бека-Бека... 14:43
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Финляндии 14:42
Датская блогер зарабатывает на беременных фото на OnlyFans 14:41
В Херсоне приостановил работу гуманитарный центр «Единой России» 14:37
Московская студентка обвинила знакомого в шантаже из-за ее... 14:36
Продюсер Шатунова рассказал о травмах певца из-за ненависти... 14:35
ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять игрока... 14:34
Volkswagen готовит к продаже завод в Калуге 14:33
Шакира увезла детей в Мексику после расставания с Пике 14:33
В Банке России сообщили о снижении выявления фальшивых... 14:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Рената Литвинова представит новую пьесу в Эстонии

Литвинова представит в Эстонии пьесу, которую писала «в полном отчаянии»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Актриса Рената Литвинова представит в Эстонии свою новую пьесу «Кактус». Об этом сообщает CT News.

Пьесу российская актриса покажет как моноспектакль на театральном фестивале в Таллине. На сайте фестиваля Литвинова объяснила, что писала пьесу «в полном отчаянии». Она пообещала, что пьеса расскажет о любви, которую сама артистка воспринимает как чудо и как сказку.

Цена на билеты на спектакль колеблется от €250 до €600.

Литвинова уехала во Францию после начала спецоперации на Украине. Звезда не делала никаких заявлений об эмиграции. Изначально она сообщала, что находилась в больнице за границей. Сейчас Литвинова активно развивает творческую карьеру во Франции.

Ранее сообщалось, что новый пост Ренаты Литвиновой в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) вызвал критику со стороны ее подписчиков — актрису обвинили в «богемности» и оторванности от простых вещей.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+