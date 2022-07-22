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Гавриил Гордеев назначен продюсером по оригинальному контенту Okko

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ОККО

Гавриила Гордеева назначили на должность генерального продюсера Okko, он будет заниматься продюсированием оригинальных российских проектов. До этого Гордеев занимал пост советника генерального директора.

Эльвиру Дмитриевскую утвердили на должность заместителя генерального директора, она будет разрабатывать контентную стратегию видеосервиса, а также отвечать за закупку контента. В свою очередь ранее занимавший должность гендиректора Okko Джаник Файзиев принял решение покинуть компанию.

Под его руководством вышли такие популярные российские проекты, как «Чикатило», «Манюня», «Выжившие», «Предпоследняя инстанция», «Номинация», «Оффлайн» и другие. Режиссер намерен сосредоточиться на курировании собственных фильмов и сериалов.

«Наше сотрудничество с Okko было плодотворным — мы запустили много ярких проектов и выстроили четкую работу со всеми ключевыми студиями, что позволило сервису стать контентным лидером рынка. Уверен, на этом наше партнерство с Okko не закончится», — заявил Файзиев.

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