Алексей Учитель предложил выдвинуть российский фильм на «Оскар»

Режиссер и сценарист Алексей Учитель предложил выдвинуть российский фильм на премию Американской киноакадемии «Оскар» несмотря на политическую обстановку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с кинематографистом.

Учитель является членом Российского оскаровского комитета, выбирающего российскую картину, которую предлагают для рассмотрения к участию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Кино есть кино, есть люди, которые сделали картины, и они хотят участвовать в фестивалях, претендовать на «Оскар» и так далее. Когда это обрывается, и мы просто ставим стенку, мне кажется, что это неправильно», — поделился режиссер.

Он также сказал, что пока такую возможность члены комитета не обсуждали.

Российский оскаровский комитет, возглавляемый Павлом Чухраем, должен осенью выдвинуть ленту, которая могла бы претендовать на «Оскар». Предложить к рассмотрению можно картины, которые были или будут в коммерческом прокате с 1 января по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Американская академия кинематографических искусств и наук внесла российского режиссера Антона Дьякова в список приглашенных в ее состав.