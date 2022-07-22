Боня опровергла слухи о романе с женатым мужчиной

Телеведущая Виктория Боня в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) в разговоре с подписчиками прокомментировала сведения о том, что встречается с мужчиной, который уже женат.

«Мой мужчина не может быть женатым! То, что я говорила про женатого американца, было в рамках шоу, чтобы разговорить гостью программы», — объяснила Боня.

Ранее телеведущая рассказала, что состояла некоторое время в отношениях с иностранцем и даже приняла от него предложение руки и сердца, однако возлюбленные решили расстаться.

Как объяснила Боня, она столкнулась с неверностью возлюбленного. Жених звезды вместе с ее подругой улетели вместе, оставив ее одну. После этого телеведущая разорвала отношения с избранником и даже думала отомстить сопернице.