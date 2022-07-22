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Никиту Михалкова заподозрили в убийстве собак

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналистка Мария Слоним на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) вспомнила, как супруга Никиты Михалкова Татьяна рассказала ей, что режиссер «отстреливает» собак, которые появляются на их загородном участке.

«Я сидела на ужине в доме на Кутузовском у моего приятеля, английского журналиста, рядом с Татьяной, которая почему-то знала, что я безумная собачница, и что у меня куча собак. И она с грустью мне поведала, что сама любит собак, но Никита отстреливает любую собаку, которая каким-то образом оказывается на их участке на Николиной Горе, прямо стреляет по ним прицельно», — написала Слоним.

При этом журналистка уточнила, что на глазах у Татьяны Михалковой в тот момент навернулись слезы. Комментаторы удивились написанному и раскритиковали режиссера за жестокое обращение с животными.

«Какой ужас»; «Да, на Николиной о нем такие разговоры ходили. И кошек тоже, говорили, отстреливал»; «Так и видится, как после выстрела любит вишенку скушать из манерной корзиночки», — написали пользователи сети.

Ранее юморист Максим Галкин заявил, что в голове у Никиты Михалкова завелся «большой мохнатый шмель».

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