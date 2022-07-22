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Актер Сергей Астахов обвинил москвичей в незнании настоящей жизни россиян

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Сергей Астахов обвинил жителей Москвы в том, что они мало что знают о настоящей жизни остальных россиян. Об этом он высказался в интервью для YouTube-канала «Вокруг ТВ».

По словам Астахова, он около 200 раз в год играет спектакли в разных городах России и знает, как живут люди в регионах. «Москва, интернет и СМИ — это не реальная жизнь. Реальная жизнь — в нашей стране», — говорит актер.

Он заверил, что жители регионов мало времени проводят в интернете и много работают. «Люди прекрасные, много замечательных, открытых, добрых и отзывчивых людей. Огромное количество тех, которые любят страну, которые готовы в этой стране жить и никуда вообще не хотят ехать ни за какие коврижки и сребреники», — заключил Астахов.

Ранее российская актриса, режиссер мини-сериала «Гардемарины, вперед!» Светлана Дружинина, отметила оптимизм москвичей. По мнению постановщика, жители столицы являются «самыми большими оптимистами и целенаправленными людьми».

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