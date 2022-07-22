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Организатор первых туров Земфиры рассказал о сложностях работы с певицей

Организатор первых туров Земфиры заявил, что певица «не просто сложная, а мегасложная»

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Евгений Фельдман/РИА «Новости»

Продюсер Хизри Байтазиев в беседе с mk.ru рассказал о сложностях работы с певицей Земфирой. Байтазиев указал, что организовал первые три гастрольных тура певицы.

По словам Байтазиева, с Земфирой трудно, однако она всегда была «за своих». «Земфира не просто сложная, а мегасложная, но она человек, с которым можно идти в разведку», — признался он.

Продюсер отметил, что расстались они с артисткой тяжело. «Потом где-то пересеклись, Земфира говорит: «Что ты дуешься? Давай дружить заново», — вспомнил Байтазиев.

Как объяснил он, проблемы с певицей начались с выхода альбома «Четырнадцать недель тишины», который «оказался тяжелым». «И оттуда начались все проблемы. Был момент, когда Земфира продавалась сложновато... Ты просто запомни, что всегда есть одна формула: когда все хорошо — это артист, когда все плохо — администратор плохой и мало афиш. Но, тем не менее, она верный человек, Земфира», — заключил Байтазиев.

Ранее сообщалось, что Земфира выпустила клип на песню «Мясо» с иллюстрациями Ренаты Литвиновой.

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