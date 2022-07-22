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Башаров высказался об отъезде Хаматовой

Актер Марат Башаров заявил, что родина примет покаявшуюся Хаматову назад

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актер Марат Башаров в беседе с изданием Woman.ru высказался об отъезде актрисы Чулпан Хаматовой из России.

Он отметил, что Родину надо поддерживать. «Так же, как и любая мать, всегда поддержит чадо, когда ему плохо. Она кормила это чадо грудью, она его родила. А когда люди так поступают — Бог им судья. Родина-мать примет своего ребенка, который покаялся», — сказал он.

По словам Башарова, он не будет отрекаться от актрисы, если та вернется в Россию. «Прощу ли я Чулпан — об этом сложно говорить, пусть ее простит родина. А родина — это люди. Если она покается, вернется, я с удовольствием ее приму, потому что всегда нужно быть выше», — заключил он.

Ранее певец Николай Басков в своем Telegram-канале призвал Хаматову, покинувшую Россию после начала специальной военной операции, «выбросить в мусорку» все свои работы в российском кино. Сейчас Чулпан Хаматова живет и работает в Латвии.

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