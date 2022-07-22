Экоактивисты приклеили себя к картине «Весна» Боттичелли

Экоактивисты из группы «Последнее поколение» приклеили себя к картине Боттичелли «Весна» в Галерее Уффици во Флоренции, сообщает издание Today.

Известно, что акцию устроили мужчина и две женщины, которые прошли в музей по обычным билетам и ранее несколько раз блокировали кольцевую дорогу в Риме. «Скоро мы вернемся в музеи Флоренции, Венеции, Милана и Рима», — обещали тогда они.

Активисты также опубликовали манифест акции. «Можно ли сегодня увидеть такую ​​же прекрасную весну, как эта? Пожары, продовольственный кризис и засуха усложняют жизнь. Тревожный звоночек: мы идем к экоклиматическому и социальному коллапсу», — написали они.

В музее протестующие также расстелили баннер с надписью «Последнее поколение: без газа, без угля». Известно, что картина не пострадала — она защищена прочным стеклом. Активистов увели полицейские.

Ранее сообщалось, что экоактивисты приклеили себя к копии картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, написанной его учениками Джампьетрино и Джованни Антонио Больтраффио в Королевской академии искусств в Лондоне.