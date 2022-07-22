Белорусский премьер поручил «Беларусьфильму» заявить о себе новым шедевром

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поручил киностудии «Беларусьфильм» заявить о себе как о творческом объединении мирового уровня новыми шедеврами.

Его слова приводит ТАСС. «Важная задача — выдать серьезный фильм, который позволил бы заявить о возрождении «Беларусьфильма» как солидной киностудии международного уровня», — сказал он во время визита на киностудию.

По его словам, государство оказало всю необходимую финансовую поддержку «Беларусьфильму» в непростой период и ожидает от от белорусского кинематографа прорыва. «Сейчас важно найти те точки, благодаря которым киностудия может вернуться на уровень советского времени, когда она была известной и успешной», — сказал он. «Сейчас объявлен конкурс на создание такого фильма, он должен иметь связь с нашим прошлым, но события должны разворачиваться и в настоящее время», — добавил премьер.

Он также уточнил, что на создание такого «по-настоящему белорусского» фильма уже поданы три заявки, все они — по произведениям писателя Владимира Короткевича.

Премьер-министр рассказал, что на заседания совета по кинематографии обсуждали работу над фильмом «Мы едины». Генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский рассказал, что этот проект посвящен объединению Белоруссии в 1920-1930-е годы.