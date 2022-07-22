Продюсер Байтазиев рассказал о расплакавшейся Пугачевой

Продюсер Хизри Байтазиев в беседе с mk.ru рассказал о том, как однажды застал певицу Аллу Пугачеву плачущей.

По его словам, однажды Пугачева пригласила его к себе в гости в Москве. «Ну, я приезжаю. Сидим, болтаем. И вдруг она говорит: «Хочешь, я поставлю песню, которую вчера записала?» — «Хочу», — вспоминает Байтазиев.

Пугачева поставила «Осенние листья» — трек, вошедший в проект «Старые песни о главном 2» Первого канала, вышедший в 1996 году. «И вдруг она заплакала... Такой шок! И ты не понимаешь, как себя вести. Что делать? То ли плакать вместе с ней, то ли утешать, слезы вытирать...» — продолжил продюсер. «Она говорит: «Не обращай внимания. У меня сегодня годовщина, как мама умерла, это ее любимая песня была. Вот я и записала...» — привел объяснение Пугачевой Байтазиев.

Мать Аллы Пугачевой Зинаида Одегова скончалась в 1986 году.

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