Анастасия Макеева вспомнила, как ее обозвали сукой в аэропорту из-за роли

Актриса Анастасия Макеева рассказала журналу «Теленеделя», что известность к ней пришла после съемок в фильме «И все-таки я люблю». Она рассказала, как из-за роли в киноленте сотрудница аэропорта в Санкт-Петербурге обозвала ее «сукой».

«Девушка смотрит на фото, потом на меня и говорит: «Ах ты, сука такая». А она продолжает: «Извините, но это же вы Катерину играли, она как только появится, жди беды. Вот же тварюга!» — вспомнила Макеева.

При этом, отметила актриса, девушка говорила об этом совершенно искренне. Макеева призналась, что относится к своим поклонникам с трепетом и любовью. Хотя, по словам артистки, иногда бывает сложно отвечать фанатам взаимностью, особенно когда они хотят сфотографироваться после тяжелого рабочего дня.

«Поклонники всегда следят за моим творчеством. Делают мне необычные творческие подарки — это и елочные игрушки с моим изображением, и куклы — мои персонажи», — рассказала жена Романа Малькова.

Ранее Макеева заявила, что каждый день молится за детей Малькова и его бывшую жену.