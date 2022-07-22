Бари Алибасов похвастался бизнесом по продаже пряников

Продюсер Бари Алибасов в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» признался, что начал торговать пряниками, приготовленными по особенному рецепту, позаимствованному из монастыря.

«Мы с помощницей Леной сами все делаем, есть еще одна помощница. У нас свой рецепт, причем он из монастыря. Я придумываю их форму сам», — похвастался Алибасов.

При этом он отметил, что его пряники уже пользуются спросом среди покупателей. По словам продюсера, на его сайте уже можно купить эти сладости, например, в форме гитары. Алибасов пообещал в скором времени открыть онлайн-торговлю различными сувенирами: необычными вещами, наградами в единственном экземпляре и другими распечатанными на 3D принтере аксессуарами.

Ранее Бари Алибасов-младший опроверг информацию о том, что он владеет вебкам-студией.