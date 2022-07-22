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Жители Анапы попросили запретить концерт Киркорова

Жители Анапы потребовали запретить шоу Киркорова из-за ЛГБТ и танца на кресте

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Жители Анапы потребовали у губернатора Кубани запретить концерт Филиппа Киркорова. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении редакции издания «Подъем».

Авторы обращения пожаловались, что певец якобы «призывает принять ценности ЛГБТ». «Покупкой билетов люди поддерживают все сатанинские выходки этого «артиста»: и гомосексуальные извращения, и пляски на кресте, и сатанинские украшения, и прочие призывы молодежи к разврату и праздности», — в частности, говорится в письме.

Также члены «Объединенного родительского собрания Юга России», написавшие письмо, уверяют, что собрали более 3 тыс. подписей за отмену концерта.

Шоу Киркорова должно состояться в Анапе 25 июля. Ранее концерты народного артиста России отменили в Ставрополе, Пятигорске и Майкопе.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить «травлю» певца Филиппа Киркорова. Он напомнил, что музыкант не покидал Россию после начала спецоперации на Украине.

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