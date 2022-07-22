Клава Кока просит за билет на свой концерт 10 миллионов рублей

Певица Клава Кока продает один из билетов на свой концерт за 10 млн руб. На необычно высокую цену обратил внимание Telegram-канал о звездной жизни «Светские хроники».

За эту цену можно попасть на саму сцену во время выступления и спуститься сверху во время шоу в рамках представления во время концерта.

Цена обычного билета на этот концерт составляет около 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что цены на концерт певца Валерия Меладзе в Москве достигают 70 тыс. руб. Выступление пройдет в «Барвиха Luxury Village» 8 марта 2023 года, самые дешевые билеты на него стоят 18 тыс. руб. По словам организаторов, концерт проведут вместо выступления, которое было запланировано на 8 марта этого года.