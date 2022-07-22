РПЦ предложила поправки о передаче святынь из музеев религиозным организациям

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что в Русской православной церкви предложили правительству поправки к законопроекту, которые позволят передавать религиозным организациям священные предметы из музейных фондов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что поправки планируется ввести в статью 26-го закона «Основы законодательства о культуре» и в статьях 7 и 16 закона «О Музейном фонде и музеях в РФ».

По словам игумении Ксении, основная задача нововведения заключается в том, чтобы музейные предметы религиозного значения передавались в безвозмездное пользование религиозным организациям с разрешения федеральных органов власти в сфере культуры. Это будет осуществляться на основании соответствующих договоров в порядке, установленном правительством России.

Агентство подчеркивает, что в настоящий момент поправки проходят согласование.

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