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Депутат Соловьев предложил приостановить показ программы «Поле чудес»

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Первый канал

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре Сергей Соловьев предложил приостановить показ телепрограммы «Поле чудес», а также выступил против возвращения на экраны развлекательных телепередач время проведения специальной военной операции России на территории Украины, сообщает издание «Абзац».

Таким образом он прокомментировал заявление телеведущего Леонида Якубовича о том, что убирать из эфира шоу «Вечерний Ургант» с ведущим Иваном Ургантом было ошибкой.

Депутат заявил, что это странное заявление, и подчеркнул, что инициатива устраивать больше развлекательных программ является «неуважением к подвигу военнослужащих».

«Неправильно сейчас выходить с такими инициативами даже такому уважаемому ведущему, как Якубович. Я считаю, что и «Поле чудес» надо поставить на паузу», — сказал Соловьев.

По его мнению, возвращение в эфир «Вечернего Урганта» будет «цинизмом». Соловьев считает, что недопустимо «хохотать вечерами, когда наши военнослужащие защищают русский мир». Парламентарий предложил выпускать больше программ военно-патриотической тематики.

Ранее журналист Роман Супер со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег заявил, что «Вечерний Ургант» не появится в эфире Первого канала до окончания специальной военной операции России на Украине.

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