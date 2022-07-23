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Джоли выиграла суд у Питта по поводу винодельни во Франции

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AP

Анджелина Джоли выиграла суд у Брэда Питта по поводу их общей французской винодельни «Chateau Miraval».

Знаменитую винодельню по производству розового вина пара приобрела в 2008 году, когда поселилась в замке, расположенном неподалеку. В 2014-м там же состоялась свадебная церемония актеров. Но после развода Анджелина продала свою часть винодельни российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. С этим решением бывшей супруги был не согласен Питт, который в феврале 2022 года через суд потребовал аннулировать факт продажи доли актрисы.

Page Six сообщает, что в последнем слушании юристы актрисы ходатайствовала за то, чтобы команда Питта предоставила суду документы, доказывающие его позицию о незаконности продажи Джоли ее половины винодельни. Представители актера добивались отклонения судом запроса Джоли на документы, но лос-анджелесский судья постановил, что актер и его партнеры все же обязаны передать их адвокатам противоположной стороны.

Таким образом, запрос актера был отклонен и он не сможет продолжить оспаривать факт продажи доли бизнеса, ранее принадлежавшего Джоли.

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