Появился первый тизер из предстоящего боевика «Джон Уик 4» с Киану Ривзом

На фестивале Comic Con представили дебютный тизер четвертого «Джона Уика» с Киану Ривзом в главной роли.

Ролик длится минуту, но состоит из фирменных для франшизы элементов: эффектных погонь, перестрелок и рукопашных схваток наемников, охотящихся за героем Ривза.

Авторы не раскрывают подробности сюжета, но сообщается, что действие четвертой части развернется в США, Японии, Иордании, Франции, а также в столице Германии.

В фильме появятся новые артисты в лице Билла Скарсгарда, Донни Йена и Хироюки Санада, и также в проект вернутся уже знакомые союзники Уика, которых сыграли Иэн Макшейн, Лоуренс Фишберн и Лэнс Реддик.

Премьера ленты запланирована на 24 марта 2023 года.