Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Fly Jordan Airlines запустит прямые рейсы из России... 12:29
Алена Долецкая объяснила, почему Виктория Бекхэм не улыбается... 12:27
В Минобороны заявили, что ВКС уничтожили склад со... 12:27
Продажи смартфонов в России в апреле-июне достигли минимума... 12:26
В Казани водитель фуры устроил массовое ДТП на светофоре 12:26
В Омске дети испугались наказания и скрыли смерть друга 12:23
Мариинский театр представит оперу итальянского композитора Джоаккино... 12:23
Тренер ЦСКА Федотов опроверг слухи о своей любви... 12:18
Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности... 12:18
Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению... 12:16
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Рене Зеллвегер задумалась о возвращении к роли Бриджит Джонс

close
100%
AP

Американская актриса Рене Зеллвегер может вернуться к роли Бриджит Джонс, пишет The Sun.

По данным издания, продюсеры тайно работают над четвертой частью франшизы.

В последний раз Бриджит появлялась на большом экране шесть лет назад, когда в фильме «Ребенок Бриджит Джонс» она пыталась выяснить, кто был отцом ее ребенка.

Ранее сообщалось, что Зеллвегер хотела бы еще раз исполнить роль Бриджит Джонс, героиню романов английской писательницы Хелен Филдинг.

Она добавила, что Филдинг написала новую книгу про Джонс, при ее согласии может появиться четвертый по счету фильм про героиню.

Впервые Рене Зеллвегер сыграла журналистку Бриджит Джонс в 2001 году. Актриса получила за эту роль «Оскар». Вторая часть комедии «Бриджит Джонс: Грани разумного» вышла в 2004 году, спустя 12 лет на экранах появился третий фильм.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+