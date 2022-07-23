Рене Зеллвегер задумалась о возвращении к роли Бриджит Джонс

Американская актриса Рене Зеллвегер может вернуться к роли Бриджит Джонс, пишет The Sun.

По данным издания, продюсеры тайно работают над четвертой частью франшизы.

В последний раз Бриджит появлялась на большом экране шесть лет назад, когда в фильме «Ребенок Бриджит Джонс» она пыталась выяснить, кто был отцом ее ребенка.

Ранее сообщалось, что Зеллвегер хотела бы еще раз исполнить роль Бриджит Джонс, героиню романов английской писательницы Хелен Филдинг.

Она добавила, что Филдинг написала новую книгу про Джонс, при ее согласии может появиться четвертый по счету фильм про героиню.

Впервые Рене Зеллвегер сыграла журналистку Бриджит Джонс в 2001 году. Актриса получила за эту роль «Оскар». Вторая часть комедии «Бриджит Джонс: Грани разумного» вышла в 2004 году, спустя 12 лет на экранах появился третий фильм.