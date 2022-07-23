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Из России уходит корпорация IMAX

Корпорация IMAX объявила об окончательном уходе из России, сообщает Общественное телевидение России.

Как рассказал член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев, с 1 июня офис компании в России закрыт, а сотрудники уволены. По его словам, это связано с отсутствием контента в нужном формате.

«IMAX как одна из крупнейших мировых технологических кинокорпораций пошла в русле тех решений, которые до нее озвучили голливудские студии и ряд других компаний, связанных с технологиями, оборудованием киноиндустрии», - отметил он.

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