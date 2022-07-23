Заболевшая коронавирусом Лера Кудрявцева сообщила об избиении

Заболевшая коронавирусом телеведущая Лера Кудрявцева сообщила об избиении, пишет BLITZ+.

Ведущая опубликовала в своем блоге видео, которое взволновало подписчиков. Судя по видео, Кудрявцева попала в переделку, которая закончилась приездом полиции.

В своем видео Кудрявцева показала полицейский автомобиль и отметила, что произошло что-то страшное, связанное с избиением. Эта ситуация заставила ее забыть о самоизоляции и выбежать на улицу.

«Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай Бог. Сразу поправляешься!» — написала она.

Ранее Кудрявцева отправилась в отпуск, но серьезно заболела: ведущая программы «Секрет на миллион» не может даже выйти из номера из-за высокой температуры.

До этого телеведущая сдала положительный тест на коронавирус.