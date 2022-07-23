Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Омске дети испугались наказания и скрыли смерть друга 12:23
Мариинский театр представит оперу итальянского композитора Джоаккино... 12:23
Тренер ЦСКА Федотов опроверг слухи о своей любви... 12:18
Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности... 12:18
Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению... 12:16
В Москве мужчина избил женщину и пытался отобрать у нее... 12:16
Административное дело в отношении новосибирского депутата... 12:16
Президент UFC восхитился главой российской лиги ACA, который остановил... 12:10
СМИ: Галкин продает замок в Грязи ради покупки дома... 12:10
Собчак опровергла информацию об иностранном финансировании 12:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Солист Anacondaz сообщил, что полиция не объяснила причину срыва концерта в Перми

Полиция пришла на концерт группы AnacondaZ в Перми, всех зрителей попросили выйти из зала. Вокалист группы Артем Хорев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не знает причины срыва концерта, группа сразу покинула площадку.

«Пока ничего не знаем. Мы уехали сразу. [По поводу дальнейших выступлений в России – «Газета.Ru»] не знаю. Мы пока ничего не знаем. Мы как что-то поймем и что-то решим, обязательно сообщим публично. Что нам скрывать-то? Все видно. Можно зайти в наш Telegram-канал и посмотреть в комментариях прекрасные видео, все есть. У нас была куча людей, все всё снимали. Может, больше 500 людей было на концерте. После четвертой песни начали разгонять», — сказал он.

По словам Хорева, накануне после отмены концерта группы в Екатеринбурге, правоохранительные органы предложили им жаловаться в прокуратуру.

«Как вчера они сказали, жалуйтесь в прокуратуру, если у вас есть вопросы. Мы решаем, тоже не знаем, советуемся [будем ли жаловаться – «Газета.Ru»]. Мы же в дороге, и обсуждаем, что делать. Пока не знаю. Мы сообщим, я думаю, в ближайшие дни, как дальше жить. Потому что пока непонятно. Они по сути ничего не говорят. Гуляй, Вася, жуй опилки. Жалуйся в прокуратуру или куда хочешь жалуйся», — заключил он.

22 июля в Екатеринбурге в последний момент отменили концерт группы AnacondaZ на вечеринке Pauzern Picnic. В клубе объяснили, что не имеют отношения к концерту и только предоставляли под него площадку.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+