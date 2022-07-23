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Филипп Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России

Певец Филипп Киркоров заявил, что не собирается покидать Россию, пишет StarHit.

«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», — обратился Киркоров к зрителям во время концерта в Сочи.

Поклонники отреагировали на слова певца бурными овациями, добавив, что не сомневались в артисте.

Ранее народный артист посетил могилу своей матери, которая находится в столице Болгарии Софии. Он показал в соцсетях, как выглядит памятное место, где также захоронены бабушка и другие родственники певца. Виктория Марковна Лихачева умерла в 1994 году в день рождения сына, ей было 57 лет.

Отец певца Бедрос Киркоров признался, что его покойная жена сделала аборт после рождения сына Филиппа.

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