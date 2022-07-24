Фанатки «Великолепного века» устроили давку в московском ресторане на встрече с Озчивитом

Знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит приехал в Москву для встречи с поклонниками. Любители сериала «Великолепный век» организовали давку в столичном ресторане, передает ФАН.

Сотни желающих собрались на мероприятии, чтобы вживую увидеть любимого актера.

Несмотря на то, что Бурак опоздал почти на три часа, публика дождалась его и выстроилась в живой коридор. Однако при появлении актера, толпа ринулась к нему навстречу.

Организаторы сдерживали посетителей и призывали их к порядку. Фанатов пришлось буквально оттаскивать от Озчивита. Сам Бурак тепло поприветствовал поклонников, а потом присоединился к организаторам вечеринки вдали от любопытных глаз.