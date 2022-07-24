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Экс-домработница Пугачевой рассказала, сколько получает за участие в ток-шоу

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что за участие в телевизионных передачах ей платят меньше, чем звездным гостям. Ее слова передает PROZVEZD.

«Там, конечно, платят небольшие суммы. Большие суммы требуют наши артисты — им мало. А мы-то не требуем», — сказала женщина.

81-летняя Дороднова призналась, что мечтает получать пенсию 50 тыс. рублей. Сейчас женщина получает по 20 тыс. рублей в месяц, поэтому ей приходится подрабатывать. Бывшая помощница отметила, что не собирается просить денег у работодателей.

«Только если совсем не припрет», — подчеркнула экс-домработница.

Людмила Дороднова была помощницей Аллы Пугачевой, а после работала и у Филиппа Киркорова. Сейчас домработницу часто приглашают в различные телепередачи, например, «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой.

Ранее Максим Галкин возмутился просьбой подписчицы «вернуть» Пугачеву в Россию.

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