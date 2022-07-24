Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кучера высмеял запрет Эстонии на концерты «Руки... 12:33
ВС РФ полностью уничтожили роту украинских солдат под Артемовском 12:32
Подросток-токсикоман и его друг открутили медные детали локомотива... 12:31
Американца взяли на работу в Google с 39 попытки 12:31
«Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую компанию Eni... 12:30
В США оценили возможности «летающего радара» Китая 12:29
Fly Jordan Airlines запустит прямые рейсы из России... 12:29
Алена Долецкая объяснила, почему Виктория Бекхэм не улыбается... 12:27
В Минобороны заявили, что ВКС уничтожили склад со... 12:27
Продажи смартфонов в России в апреле-июне достигли минимума... 12:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Аргентине выступил «Хор Турецкого»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Буэнос-Айресе прошел концерт арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano в рамках программы Unity Songs. Во время выступления коллективы исполнили композиции о Великой Отечественной войне, а также хиты и народные песни разных стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас это первое посещение Латинской Америки. За время существования нашего коллектива мы были много раз в Северной Америке, но очень хотели побывать также здесь и в Бразилии», — подчеркнул худрук арт-групп Михаил Турецкий.

Он отметил, что это сотрудничество может стать «началом большой дружбы между артистами и Аргентиной». «Наши турне всегда были раскалывающими лед недоверия. При любой политической турбулентности культура — это настоящая основа основ», — сказал также Турецкий.

Музыканты также сыграют в городе Монтевидео, Уругвай. 27 июля группы выступят в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро в Бразилии, а 28 июля — в комплексе «Мемориал Латинской Америки», Сан-Паулу.

Все новости на тему:
Цивилизация
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+