Анна Семенович поделилась деталями интимной жизни

Телеведущая и певица Анна Семенович заявила PROZVEZD, что после 40 лет жизнь только начинается.

«Я себе нравлюсь и считаю себя очень красивой женщиной. После 40 я перестала запахивать себя. Женщина — это не паханая лошадь.<....> Секс после сорока есть, и он прекрасен», — заявила артистка.

Семенович отметила, что не станет раскрывать имя своего возлюбленного. «Я всегда скрывала свою личную жизнь от посторонних и буду продолжать это делать впредь», — подчеркнула она.

Ранее Семенович пожаловалась на то, что модный дом Valentino не шьет одежду на девушек с большой грудью. Исполнительница в шутку назвала происходящее «дискриминацией».