Раскрыты детали заключительной части «Стражей Галактики»

Команда из «Стражей Галактики» под руководством режиссера Джеймса Ганна совершит свое последнее приключение. Премьера фильма запланирована на 5 мая 2023 года. Об этом Marvel сообщила во время презентации на Comic-Con 2022.

В фильме Звездному Лорду (Крис Прэтт), Гаморе (Зои Солдана), Драксу Разрушителю (Дейв Батиста), Ракете и Груту придется столкнуться с новой угрозой — ученым-генетиком, которого прозвали Высшим Эволюционером. Его роль исполнит Чаквуди Ивуджи. Герои также встретят Адама Уорлока (Уилл Поултер), о котором говорилось еще в предыдущей части, и собаку Космо.

«В трейлере, показанном в зале, есть намеки на большие изменения — например, Гамора возглавит команду Опустошителей. Виден также новый акцент на Ракету, так как в ленте расскажут его предысторию», — пишет Polygon.

До выхода фильма космическая команда предстанет перед зрителем в новогоднем спецвыпуске. Его режиссером также является Джеймс Ганн, несмотря на скандал в 2018 году. Тогда компания Disney уволила кинематографиста из-за «оскорбительных» сообщений на тему педофилии в Голливуде и о политике.