«Я тебе сейчас ногу прострелю»: Митя Фомин рассказал о корпоративе у бандитов

Певец и фронтмен коллектива Hi-Fi Митя Фомин рассказал «Мосленте» о том, что в начале 2000-х заказчики выступления угрожали директору группы пистолетом на корпоративе.

«Тогда директор продавал нас, как горячие пирожки. Он мог умудриться заключить сделку с одним городом, поехать с нами в другой, а предоплату взять с третьего. По итогу он так и сказал заказчику: «Все, ребят, нам нужно ехать». На что тот закричал: «Стоять! Я тебе сейчас ногу прострелю!». И достал пистолет. К слову, директор совершенно спокойно ответил: «Ну чего ты? Мы же сейчас вернемся»», — сказал артист.

Он отметил, что после этого группа вернулась на площадку, но потенциальные слушатели уже были «лицом в салате».

«За 20 с лишним лет я успел выступить перед самой разной публикой. Случалось петь и перед политиками, и перед бандитами. Да я вам больше скажу, случается до сих пор!» — подчеркнул Фомин.

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