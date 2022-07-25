Джейсон Момоа попал в ДТП

Актер Джейсон Момоа попал в аварию во время перемещения между населенными пунктами США. Об этом сообщает TMZ.

Звезда «Аквамена» ехал по Олд-Топанга-Каньон-роуд недалеко от района Калабасас, когда в какой-то момент байкер, ехавший в противоположном направлении, столкнулся с ним, объезжая проезжую часть. Мотоциклист выехал на полосу движения Момоа, и во время поворота врезался в него и отлетел в сторону.

Байкер был доставлен в больницу с легкими травмами, в том числе ушибом ноги и травмой большого пальца. Актер не пострадал. Полицейские составили отчет о происшествии.

В июне стало известно, что Джейсон Момоа и Эйса Гонсалес расстались после нескольких месяцев отношений. Знаменитости тайно встречались несколько месяцев, после чего перестали скрываться от общественности. Момоа и Гонсалес решили разойтись, поскольку не сошлись характерами.