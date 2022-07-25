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Создатель «Теории большого взрыва» Чак Лорри подал на развод с третьей женой

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Phil McCarten/Reuters

Создатель ситкомов «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека» Чак Лорри подал на развод с третьей женой Ариэль Мандельсон. Об этом сообщает People.

Супруги связали себя узами брака в 2018 году. В мае они приняли решение расстаться. «Наш план — двигаться вперед в разных направлениях, но с большой любовью, восхищением и благодарностью за время, которое мы провели вместе», — рассказали бывшие возлюбленные. В качестве причины развода сценарист указал непримиримые разногласия.

Лорри возместит сумму за гонорар адвоката и будет выплачивать алименты экс-супруге в соответствии с брачным соглашением, которое они подписали. У пары нет совместных детей.

Сценарист был женат на своей деловой партнерше Паоле Смит с 1979 по 1992 год, у них есть дочери Николь и Аса. Второй женой Лорри стала звезда Playboy Карен Уиттер.

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