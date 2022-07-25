Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Bloomberg: ЕС симулирует солидарность, в том числе... 10:13
Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала, что убийца... 10:12
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями... 10:11
Нарколог объяснил, чем опасно кодирование от алкоголизма 10:10
В Приморском океанариуме показали на видео совершенно... 10:10
Назван возраст, с которого девочкам надо посещать гинеколога 10:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Максим Фадеев оценил певца SHAMAN, чей клип «Я русский» вышел в тренды YouTube

Фадеев назвал выпустившего клип «Я русский» SHAMAN примером для подражания

close
100%
SHAMAN/YouTube

Продюсер Максим Фадеев оценил творчество певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), чей клип «Я — русский» набрал два миллиона просмотров за три дня и вышел в тренды YouTube.

В своем Telegram-канале Фадеев отметил, что SHAMAN долго шел к успеху. «Это пример для подражания, поскольку SHAMAN девять или десять лет трудился над тем, чтобы его услышали», — сказал продюсер.

Он также сравнил музыку с защитой своего государства. «Мне очень гордо за то, что есть такие парни, которые сегодня на передовой защищают нас и поют, защищая нас! Это тоже оборона, поверьте», — уточнил Фадеев.

Фадеев подчеркнул, что артист не нуждается в его продюсировании и чьей-либо помощи. «Он не просто артист, он творец. Артист и творец — это два абсолютно разных состояния. Творец — это тот, который создает, кому Бог дает», — сказал продюсер.

Исполнитель также известен по песням «Встанем», «Ты моя» и «Я русский».

В ролике, вышедшем 22 июля, SHAMAN прогуливается в белой рубашке по полю среди колосьев, на его груди — крест. Во второй части клипа артист предстает в образе бунтующего рок-идола, исполняя патриотическую песню о том, что русские люди должны гордиться своей страной.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+