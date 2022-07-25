«Надо будет, замолчу»: Митя Фомин ответил на вопрос о завершении карьеры

Певец Митя Фомин в разговоре с «Мослентой» признался, что пока не думает о завершении музыкальной карьеры. По его словам, это слишком серьезный шаг в сегодняшних непростых условиях.

«Это слишком серьезный шаг, особенно сейчас, когда ничего нельзя планировать и загадывать. Я пока не хочу ставить точек и говорить о завершении музыкальной карьеры», — подчеркнул Фомин.

Певец призвал жить сегодняшним днем и наслаждаться моментом. Он признался, что сможет «закрыть рот» в случае необходимости, подразумевая завершение музыкальной карьеры. По мнению Фомина, для творческой паузы надо подобрать подходящий момент.

«Надо будет, замолчу. Надо будет, открою рот. Всему свое время», — резюмировал музыкант.

Ранее Митя Фомин рассказал, что бандиты угрожали отстрелить ногу его директору во время корпоратива.